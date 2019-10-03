2-3 октября 2019 года начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев побывал в Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск ГПС, дислоцированной на азербайджано-армянской государственной границе, проверил боеготовность боевых позиций.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, были выслушаны рапорты должностных лиц в связи с оперативной обстановкой на территории, периодическим нарушением режима прекращения огня со стороны вооруженных подразделений Армении, диверсиями, провокациями и проводимыми в связи с этим мероприятиями. Также даны поручения по усовершенствованию службы по защите и охране государственной границы, решительному пресечению вражеских провокаций, большему повышению безопасности личного состава.

Minval.az