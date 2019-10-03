Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Азербайджана распространили информацию в связи с угрозой убийства в адрес начальника пресс-службы Главного управления полиции горда Баку, майора полиции Эльшада Гаджиева.

Как сообщается, пользователь Эвез Вахидович пообещал награду в размере 10 тыс. манатов за убийство начальника пресс-службы Главного управления полиции Баку майора Эльшада Гаджиева.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 134 (Угроза убийством) УК Азербайджана.

В настоящее время по данному делу проводятся необходимые и безотлагательные следственно-оперативные мероприятия.

Minval.az