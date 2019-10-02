Прекращено уголовное дело в отношении Лейлы Исмаилзаде, супруги председателя движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде.

Об этом АПА сообщил адвокат Фахраддин Мехдиев. Он сказал, что уголовное дело сегодня прекращено.

Л.Исмаилзаде было предъявлено обвинение по статье 317.1.1 УК Азербайджана (Передача или отправление скрытно от проверки либо любым другим способом запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах).

Напомним, что согласно информации Пенитенциарной Службы, во время обыска вещей и посылки жительницы Баку Исмаилзаде Лейлы Ягуб гызы, которая вместе с тремя малолетними детьми пришла на кратковременную встречу со своим супругом Багирзаде Талехом Кямиль оглу, осужденным 21 марта 2019 года на 18 лет и отбывающим наказание в исправительном учреждении Пенитенциарной службы, в детской сумке среди игрушек были обнаружены 1 мобильный телефон Samsung и 1 сим-карта.

Отметим, что Т.Багирзаде был арестован во время операции в Нардаране 26 ноября 2015 года.

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