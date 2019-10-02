3 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем 23-26 градусов, в Баку – ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az