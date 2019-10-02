Учреждения дошкольного образования для детей в возрасте 3-5 лет распределены по стране неравномерно.

Об этом заявила журналистам заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева, сообщает Report.

По ее словам, в некоторых селах вообще нет дошкольных учебных заведений: «Есть и такие, в которых недостаточно учащихся. Мы уверены, что создание на базе общеобразовательных учреждений центров дошкольного образования для детей в возрасте 3-5 лет положительно скажется на успехах обучения детей в будущем, а также в целом на качестве образования в нашей стране».

Заместитель министра отметила, что Министерство образования заинтересовано в расширении сети дошкольного образования.

По словам М.Велиевой, с этого месяца в стране будут действовать 250 групп дошкольного образования общинного типа.

«В следующем году также планируется открыть 250 групп, что означает привлечение к образованию около 10 тысяч детей в возрасте 3-5 лет», — добавила она.

Minval.az