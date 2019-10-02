На железнодорожной станции «Кешлы» в среду утром в 08:23 произошел несчастный случай, передает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Согласно информации, поезд Баку-Сумгаит сбил 32-летнюю Таджиру Рагимову Видади гызы, которая пыталась перейти в неположенном месте железную дорогу в районе Черметовского моста.

«Машинист, увидев женщину, сразу остановил движение поезда, но в связи с короткой дистанцией столкновение не удалось избежать. В результате, женщина получила многочисленные травмы различной степени», — подчеркивается в информации.

В свою очередь, пресс-служба Минздрава сообщила, что пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой была доставлена в Клинический центр и помещена в реанимацию. «Состояние пострадавшей критическое», — подчеркивает ведомство.

Minval.az