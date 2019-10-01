1 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с известным в мире певцом и композитором азербайджанского происхождения Сами Юсуфом.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева вручила певцу «Почетный диплом президента Азербайджанской Республики».

Первый вице-президент Мехрибан Алиева высоко оценила участие Сами Юсуфа во II Фестивале поэзии, искусства и духовности — Насими. Мехрибан Алиева вспомнила выступление певца на концерте, проведенном в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в июне этого года в Баку, подчеркнула, что этот концерт был организован на самом высоком уровне и стал вкладом в связи между Азербайджаном и ЮНЕСКО. Первый вице-президент отметила, что на основании Распоряжения Президента Азербайджана лица, активно участвовавшие в организации и проведении 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку, награждены «Почетным дипломом президента Азербайджанкой Республики». Среди них есть и Сами Юсуф.

Первый вице-президент вручила певцу почетный диплом.

На встрече Мехрибан Алиева пожелала Сами Юсуфу успехов в дальнейшем творчестве.

Певец и композитор Сами Юсуф выразил признательность за высокую награду.

Minval.az