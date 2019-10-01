Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала «Русский пионер».

Произведение называется «Выстрел в тайге» и описывает случай в охваченном огнем лесу. Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства написал его по просьбе редакции для номера с темой «Дым».

Это не первый поэтический опыт Лаврова. В феврале 2015 года были напечатаны три стихотворения, написанные им почти 20 лет назад, — «Эмигранты последней волны», «Посошок», «Как будто вчера».

В феврале 2017-го тоже в «Русском пионере» появилось сатирическое произведение Лаврова о впечатлениях от текущего политического процесса. В 1994-м увидело свет еще одно стихотворение, посвященное другу и коллеге Виталию Чуркину.

Лавров известен также как автор гимна МГИМО, который он окончил в 1972 году.



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