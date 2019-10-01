2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-19, днем 22-26 градусов, в Баку – ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75, днем 55-60%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az