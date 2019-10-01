Напряженная ситуация в районе Ормузского пролива и судьба Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме станут предметами обсуждения на переговорах президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Роухани во вторник проведут отдельную двустороннюю встречу на полях Высшего Евразийского экономического совета, заседание которого состоится в Ереване.

«Это продолжение того диалога, который был фактически несколько дней тому назад. Вы знаете, что совсем недавно была встреча. Сегодня планируется встреча один на один. Это, естественно, и напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, и ситуация с СВПД», — сообщил Песков журналистам во вторник, говоря о повестке предстоящей встречи лидеров.

Он отметил, что период в 60 дней, который был обозначен иранской стороной перед тем, как она сделает дальнейшие шаги по сокращению объема своих обязательств в рамках «ядерной сделки», постепенно истекает.

«Это, конечно, является предметом для обеспокоенности. Пока все инициативы — и французская была инициатива — пока не дают желаемых результатов, и положение дел остается напряженным. Конечно, это все будет обсуждаться», — добавил представитель Кремля.

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