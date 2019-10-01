«Обращение неправительственных организаций (НПО) по поводу экс-заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы находится на стадии рассмотрения в Генеральной прокуратуре».

Об этом журналистам сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, сообщает агентство АПА.

Он отметил, что неправительственные организации, которые защищают права детей и женщин, обратились в Генеральную прокуратуру в связи с нанесением Фуадом Гахраманлы членам своей семьи тяжких телесных повреждений, а также пыток.

«Данное заявление в настоящее время находится в Генеральной прокуратуре на стадии рассмотрения. В первую очередь мы должны рассмотреть официальную позицию потерпевших. После рассмотрения официальной позиции жены и несовершеннолетней дочери Фуада Гахраманлы решение будет принято в рамках закона».

З.Гаралов отметил, что граждане, называющие себя оппозицией и постоянно представляющие себя обществу защитниками прав, при применении незаконных действий и насилия в своей семье должны быть наказаны:

«По имеющейся у нас информации, руководитель партии был в курсе происходящего. К сожалению, они не приняли вовремя никаких мер и не дали никакую информацию».

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