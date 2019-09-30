Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на украинское правительство, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Окружного административного суда Киева.

Как отмечается, Кличко подал в суд из-за решения о его увольнении с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Уточняется, что в одном из своих исков мэр обращается с просьбой признать противоправным представления правительства к президенту о его увольнении.

В своём иске против Богдана Кличко заявляет, что руководитель офиса президента превысил полномочия при подаче в кабмин письма, которое стало основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение действующего главы Киевской горгосадминистрации.

Minval.az