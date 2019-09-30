«На днях украинский МИД напомнил, что посещать оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Осетии можно только с согласия властей Азербайджана и Грузии. Украина признает территориальную целостность Грузии и Азербайджана в рамках международно-признанных границ. Как член межпарламентской группы ГУАМ и член партии «Слуга народа» полностью поддерживаю неизменную позицию нашего МИД».

Об этом азербайджанскому интернет-порталу Vesti.az, комментируя реакцию МИД Армении на заявление внешнеполитического ведомства Украины о недопустимости посещения оккупированных территорий Азербайджана, заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий.

«И также хочу добавить, что тоже самое касается территории Приднестровья и международно признанных границ Молдовы. В ближайшее время мы намерены инициировать усиленную кооперацию с нашими коллегами из Азербайджана, Грузии и Молдовы касательно освобождения оккупированных территорий. Это недопустимо, что в наше время на территории этих четырех европейских стран, располагались оккупационные войска. Недопустимо, что 7 миллионов людей в четырёх странах под дулами оккупантов не могли жить в свободе и мире. Я уверен, что вместе с парламентариями стран ГУАМ мы сможем в ближайшее время выработать план действий по освобождению территорий этих стран. Ключевым в этом плане должно быть международное давление и соответствующие экономические санкции. Нагорный Карабах — был и всегда будет территорией Азербайджана. Иного мы не признаем никогда!», — подчеркнул Заблоцкий.

Касаясь роли азербайджанской диаспоры в деле доведения истины о нагорно-карабахском конфликте, депутат отметил, что азербайджанцы Украины одна из самых активных. «Хорошо знаю главу азербайджанской диаспоры Хикмета Джавадова, который прилагает огромные усилия, для того чтобы все в Украине понимали что Карабах — это Азербайджан. И у Хикмета это реально хорошо получается. Надеюсь, что в будущем мы объединим усилия диаспор стран ГУАМ, чтобы эффективно доносить позицию об оккупированных территориях на международной арене», — заявил он.

Minval.az