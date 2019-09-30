«В Азербайджане принят закон о медиации, создана должность налогового омбудсмена. Тем самым отношения частный сектор-государство вступили в новый этап».

Об этом сегодня на встрече «Прозрачное и рациональное суждение – инновационные образцы», проведенной Министерством юстиции совместно с Центром анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК) заявил исполнительный директор ЦАЭРК Вусал Гасымлы, сообщает агентство АПА.

В.Гасымлы сказал, что развитие института адвокатства является одним из главных направлений судебно-правовой реформы: «Увеличение числа судей в Азербайджане, оптимизация работы, приходящейся на одного судью актуальны, отражены в указании главы государства. По указанию главы государства рассматривается и вопрос создания механизма частной экспертизы».

Minval.az