Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью президента РФ Владимира Путина, стала участницей непубличной встречи с российскими генетиками, где обсуждались вопросы редактирования ДНК человека.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, указывая, что мероприятие прошло еще летом.

Директор НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича, академик РАН Андрей Лисица подтвердил РБК, что указанная встреча ученых-генетиков и представителей Минздрава прошла 24 июля. Но он отказался раскрывать подробности мероприятия.

По данным Bloomberg, поводом для встречи стали нашумевшие исследования российского биолога Дениса Ребрикова, который намерен добиться изменения человеческих генов. Его идеи критиковал журнал Nature. Ранее сообщалось, что Ребриков взаимодействует с семейной парой глухих, которая не хочет, чтобы их ребенок унаследовал патологию. Сейчас в российском законодательстве нет прямого запрета на редактирование ДНК.

Ученые более трех часов обсуждали аргументы за и против запланированного Ребриковым использования метода редактирования генов. Мария Воронцова в итоге выступила с обтекаемой формулировкой о том, что научный прогресс нельзя остановить и редактирование человеческой ДНК должно быть запрещено в частном секторе, а заниматься этим должны государственные учреждения для обеспечения максимального контроля.

Андрей Лисица сообщил, что определяющих решений на встрече принято не было. «Это сложный вопрос, поднялся он стихийно, но очень своевременно», — сказал он.

В апреле сообщалось, что Мария Воронцова вошла в состав совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019−2027 годы как член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке». Там местом ее работы указан ФГБУ Научный медицинский центр эндокринологии Минздрава, где она трудится ведущим научным сотрудником. Журнал The New Times называл Марию Воронцову вероятным покровителем этого эндокринологического центра.

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