Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отправился в Париж для участия в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Церемония прощания с бывшим президентом Жаком Шираком проходит в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

В церемонии прощания участвуют делегации ряда стран.

На фото, опубликованном агентством АПА, видно, что азербайджанский министр сидит рядом с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Ж.Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.

Minval.az