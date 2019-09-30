Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отправился в Париж для участия в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Церемония прощания с бывшим президентом Жаком Шираком проходит в церкви Сен-Сюльпис в Париже.
В церемонии прощания участвуют делегации ряда стран.
На фото, опубликованном агентством АПА, видно, что азербайджанский министр сидит рядом с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
Ж.Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс.