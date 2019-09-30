В Армении произошло крупное ДТП с участием грузовиков Минобороны.

На 20-м километре трассы Талин-Артени столкнулись четыре грузовика, принадлежащие N-ской воинской части Минобороны (три КамАЗа и один ЗИЛ). После этого пассажирский автобус марки ПАЗ (водитель — Акоп А. 1958 года рождения) врезался в припаркованный КамАЗ с прицепом. Водитель автобуса погиб на месте.

Пострадали 14 человек. Мане М (1996 года рождения), Кристине Е. (2001 г.р.), Араик А. (1990 г.р.л), Маргарит С. (1957 г.р.), Сусанна М. (1954 г.р.), Сатеник А. (1957 г.р.). Арутюн А. (1965 г.), Арман А. (2003 г.р.), Рузанна А. (1989 г.р.) были госпитализированы в медцентр Талина.

Сурен М. (2003 г.р.), Карине П. (1980 г.р.), Сильва Х. (1973 г.р.), Гаяне А. (1969 г.р.) и Аракся М. (1989 г.р.) были доставлены в медцентр Армавира.

Сурен М. и Карине П. Получив соответствующую помощь были выписаны. Рузанна А., Сильва Х., Аракся М. и Гаяне А. Были переведены в республиканский недцентр «Армения» в Ереване, а также столичные медцентры «Астхик» и «Эребуни». Врачи оценили состояние Рузанны А. как тяжелое, а остальных – средней тяжести.

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