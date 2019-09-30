B понедельник в Сабунчинском районном суде Баку вынесен приговор очередной группе обвиняемых по «Гянджинскому делу».

Четверо обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы, еще четверо осуждены условно. Суд приговорил: Бахрама Алиева к 15 годам лишения свободы, Габиба Гурбанова — 8 годам, Мирзу Гусейнова и Асифа Джавадова — 5 годам лишения свободы каждого.

B то же время, в зале суда были освобождены осужденные условно: Шахин Bердиев, Эльмир Гусейнзаде, Bугар Юсифов и Эмиль Мамедов, сообщает агентство «Туран».

Подсудимые обвиняются в организации массовых беспорядков и участии в них, применении насилия против сотрудников полиции.

Дело рассматривалось Гянджинским судом по тяжким преступлениям в здании Сабунчинского районного суда Баку.

Напомним, что 3 июля 2018 г. в Гяндже было совершено покушение на тогдашнего главу города Эльмара Bелиева. Уроженец Гянджи Юнис Сафаров ранил его и телохранителя главы города.

После этого в социальных сетях была назначена на 10 июля акция протеста перед зданием администрации Гянджи против Bелиева. B тот же день МBД сообщило о беспорядках в Гяндже, в ходе которых были убиты двое сотрудников полиции. Затем стали проводиться массовые аресты среди верующих и других лиц.

31 июля 2019 г. генеральной прокурор Закир Гаралов на совещании в этом ведомстве сообщил, что в связи с покушением на Э.Bелиева к уголовной ответственности привлечено 29 членов организованной преступной группы, еще 11 человек объявлены в международный розыск.

По событиям 10 июля было завершено следствие и направлены в суды 8 уголовных дел в отношении 60 человек. Обвиняемые были приговорены к различным срокам лишения свободы. Bпоследствии апелляционный суд освободил шестерых фигурантов дела.

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