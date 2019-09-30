1 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем — 22-25, в Баку ночью 17-19, днем — 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди. Утром местами туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью — 15-19, днем — 23-28, в горах ночью — 5-10, днем — 13-18 градусов тепла.

Minval.az