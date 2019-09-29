В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимают участие около 20 тысяч человек. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

«Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан», — сообщили в ведомстве.

По словам организаторов, которые приводит RT, демонстрация на проспекте Академика Сахарова проводится в поддержку фигурантов дела о несанкционированных акциях в российской столице.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, в связи с митингом будет перекрыто движение на ряде улиц в центре Москвы.



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