Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского проведет конкурс молодых музыкантов памяти оперного певца, сообщает ТАСС.

— Миссия нашего фонда — продолжать благое дело Дмитрия Хворостовского, активно принимавшего участие в различных благотворительных акциях и поддерживавшего молодых исполнителей, — рассказала вдова певца и соучредитель фонда Флоранс Илли-Хворостовская. — Пока конкурс находится на этапе разработки, мы планируем проводить его сразу в нескольких странах, включая Россию, Австрию и Великобританию.

Ожидается, что этапы конкурса будут проходить в разных городах, включая Москву, Вену, Лондон и родной город певца Красноярск. Фонд также планирует учредить стипендии для молодых оперных исполнителей.

— Пока это только планы, но мы уже работаем над их реализацией, — заявила Илли-Хворостовская.

InterMedia напоминает: 21 октября 2019 года в Большом зале Московской консерватории состоится благотворительный концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям». В нем примут участие звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова. Собранные средства будут перечислены на лечение онкобольных детей.

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