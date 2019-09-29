Теща Александра Лукашенко, Елена Федоровна Желнерович, умерла 28 сентября, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на односельчан женщины. Ей было около 90 лет.

Сам Лукашенко сейчас в Шклове. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня на дорогах много милиции.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не подтвердила и не опровергла эти сведения: сказала, что не имеет такой информации, передает белорусский интернет-портал tut.by.

Елена Желнерович жила в деревне Большой Межник, что в Шкловском районе. До выхода на пенсию работала учительницей белорусского языка в Александрийской средней школе.

Елена Федоровна Желнерович — мать Галины Родионовны Лукашенко, бабушка его сыновей Дмитрия и Виктора.

В интервью телеканалу «Дождь» Александр Лукашенко ранее признавался, что не собирается разводиться с женой, хотя не живет с ней уже несколько лет, но зато очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает дома, прежде всего едет к Федоровне.

«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — резюмировал Лукашенко.

Как рассказывала Елена Федоровна, Лукашенко бывал у нее в гостях нечасто. Узнавала она о приезде не напрямую, а через милицию. Ее предупреждали, чтобы была дома. Она ему готовила простую еду: блины, яичницу, рисовый молочный суп, драники. Именно эти блюда он любил раньше. Приезжал презиент всегда с охраной, которая остается на улице.

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