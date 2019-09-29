Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что переговоры по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не могут продолжаться вечно.

«Известная агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации примерно пятой части азербайджанских территорий и потере более 1 млн азербайджанцами своих домов и имущества. Со времени прошлогодних общих обсуждений не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта», — сказал Мамедъяров на 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает агентство «Интерфакс».

«Несмотря на прямые контакты между лидерами двух стран за последние два года, отсутствие подлинного интереса со стороны руководства Армении, препятствует урегулированию конфликта. Наоборот, Ереван всеми своими действиями и риторикой замедляет процесс и подрывает усилия по скорейшему мирному урегулированию конфликта. Недавние заявления премьер-министра Армении и членов правительства не вызывают сомнений в том, что они проводят политику аннексии, которая противоречит соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН», — заявил глава МИД Азербайджана.

Министр подчеркнул, что недавние заявления премьер-министра Армении, в том числе на Генеральной Ассамблее ООН, открыто указывают на стратегию правительства в переговорах, направленную на «защиту результатов войны». Фактически, намерения руководства Армении – сохранение статус-кво.

Мамедъяров отметил, что все принятые резолюции Совета безопасности ООН признают, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, и требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий. Резолюции Генеральной Ассамблеи и многочисленные решения и документы других авторитетных международных организаций носили аналогичный характер. Однако основные требования Совета Безопасности до сих пор не выполнены.

«Напротив, в контексте продолжающихся усилий по урегулированию конфликта, не смотря на первоначальные предупреждения и осуждения международным сообществом, целенаправленные действия по изменению демографических, культурных и физических характеристик оккупированных территорий Азербайджана продолжаются. К этим действиям относится заселение оккупированных территорий, уничтожение и присвоение исторического и культурного наследия, эксплуатация и незаконный оборот имущества, природных и других ресурсов. Эти шаги открыто нарушают Четвертую Женевскую конвенцию 1949 года о защите прав гражданского населения во время войны и дополнительного Протокола 1977 года»,- сказал министр.

По словам Мамедъярова, совершенно очевидно, что эта политика и практика не соответствует целям достижения мирного урегулирования конфликта и требует безотлагательных мер ООН и международного сообщества по защите ценностей, норм и принципов межгосударственных отношений, как это отражено в уставе ООН.

«Основной целью продолжающегося мирного процесса является устранение последствий войны, начатой ​​Арменией, и незамедлительный, полный и безоговорочный вывод оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана, восстановление территориальной целостности Азербайджана в рамках границ признанных на международном уровне и обеспечение возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, и возвращение их имущества. Достижение этой цели обязательно и не приемлет никаких компромиссов»,- заявил Мамедъяров.

Он также отметил, что Азербайджан привержен скорому политическому урегулированию конфликта. «В то же время переговоры не могут продолжаться бесконечно, и они не должны служить продолжению поддержки ситуации сложившейся в результате применения силы, оккупации и этнических чисток. Это также не должно мешать применению устава ООН и права на самооборону, предусмотренное в соответствии с международным правом»,- заявил министр.

Мамедъяров отметил, что вместо того, чтобы тратить время на попытки ввести в заблуждение международное сообщество и собственный народ, Армения должна отказаться от своих усилий по продлению статус-кво и начать следовать международным обязательствам.

«Чем скорее Ереван осознает, что его собственная деструктивная политика не имеет перспектив, тем скорее все население региона сможет воспользоваться благами мира, стабильности и выгодами сотрудничества»,- сказал Мамедъяров.

Minval.az