В Дагестане подросток сговорился со своими друзьями и убил своего отца.

Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, 16-летний несовершеннолетний юноша поссорился со своим 55-летним отцом и договорился с друзьями убить его.

Более того, он пообещал своим приятелям деньги, если они помогут ему расправиться с отцом.

Уточняется, что трое дагестанцев напали на мужчину, избив того металлической трубой. В результате, от полученных травм отец скончался на месте, после чего подростки отвезли его в лес.

Как подчеркивается, сотрудники полиции задержали всех причастных к убийству. Против них возбудили дело по статье «Убийство».

Minval.az