В Баку произошла дорожная авария.

Как сообщает Report, инцидент произошел возле станции метро «Гянджлик».

Принадлежащий ООО BakuBus пассажирский автобус с государственным регистрационным номером 99-JH-978, курсирующий по маршруту №3, столкнулся с такси. В результате возникла плотность в движении автомобилей по территории.

Причиной аварии послужил въезд такси на территорию остановки для автобусов.

Руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев подтвердил Report данный факт. Он сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет.

Minval.az