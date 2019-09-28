Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в прессе информацию о специальном мобильном телефоне Владимира Путина, который он якобы использует вне стен Кремля и который толще обычных аппаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не очень и толстый», — сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли у главы государства есть такой телефон.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила со ссылкой на источник в Кремле, что специальный телефон толще, так как в нем предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки.

В декабре прошлого года Песков рассказал, что Владимир Путин не пользуется смартфоном, поскольку это предполагает чрезмерную открытость.

Minval.az