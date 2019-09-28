Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о планах Владимира Путина воссоздать СССР к 2024 году, об этом сообщает РИА «Новости».

Политик ранее заявил в СМИ, что у российского лидера есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Беларуси, Молдавии и части Украины, за исключением её западной территории.

Также Саакашвили сообщил, что с Россией ведутся переговоры относительно нейтрального статуса Грузии, что может способствовать невхождению страны в НАТО и Евросоюз. Однако источники информации не были указаны.

— Нет, таких планов нет, — прокомментировал заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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