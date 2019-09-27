Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв поделился с «Вестником Кавказа» воспоминаниями о Баку и работе в бакинском цирке.
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв поделился с «Вестником Кавказа» воспоминаниями о Баку и работе в бакинском цирке.
Дата: 2019/09/27 23:21
Раздел: Life-style, Азербайджан
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