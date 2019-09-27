В Страсбурге (Франция) прошел концерт мугам-группы «Карабах» по случаю 650-летния Имадеддина Насими и 25-летия Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО.

Об этом АПА сообщили в Постоянном представительстве Азербайджана при Совете Европы.

В концерте приняли участие официальные лица Совета Европы, представители дипломатического корпуса, местных академических и общественных кругов, а также азербайджанской общины.

Открывая музыкальное мероприятие со вступительным словом, постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмаилов рассказал о цели этого культурного мероприятия, организованного в считающемся столицей Европы Страсбурге. Он рассказал о несравнимом вкладе великого литератора и философа Имадеддина Насими в азербайджанскую литературу.

Генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО посол Эльнур Султанов рассказал о творчестве Насими, о его роли в развитии азербайджанского языка и довел до сведения, что в его произведениях человек занимал центральное место. Он проинформировал о направлениях деятельности 25-летней Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО и о сотрудничестве между Азербайджаном и ЮНЕСКО, отметил особые заслуги первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в развитии этого сотрудничества.

Музыкальная программа в церкви Сен-Пьер-ле-Жен вызвала большой восторг у зрителей и была встречена бурными аплодисментами.

Minval.az