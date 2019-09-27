В Баку с октября начнет полеты авиакомпания Саудовской Аравии Flynas с вылетом из Эр-Рияда.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на официальный сайт авиаперевозчика.

Регулярные рейсы планируется осуществлять трижды в неделю круглый год, первый рейс состоится 2 октября 2019 года.

Одновременно с вылетами в азербайджанскую столицу арабский авиаперевозчик запускает авиарейсы в Тбилиси.

Лоукостер Flynas был основан в 2007 году, на сегодняшний день выполняет более 1200 рейсов в неделю по 70 внутренним и международным направлениям.

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