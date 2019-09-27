Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский лидер на их совместной встрече в Нью-Йорке поднимал вопрос относительно членства украинского государства в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, их встреча с Зеленским, на которой был поднят данный вопрос, прошла несколько дней назад.

При этом генсек альянса не назвал возможные сроки, отметив, в то же время, что двери НАТО остаются открытыми.

Он также добавил, что Украина с альянсом должны сосредоточиться на реформах, укрепить украинские институты безопасности и обороны.

Кроме того, политик подчеркнул, что НАТО «помогает Украине двигаться в сторону членства».

Minval.az