Президент России Владимир Путин использует для телефонных переговоров вне своего кабинета специальное мобильное устройство, которое толще чем обычный смартфон. Об этом пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в Кремле.

Как стало известно, президентский гаджет оснащен несколькими уровнями защиты. К ним относится искажение сигнала, прослушка, а также другие способы защиты.

Отмечается, что спецсвязь ФСО (Федеральная служба охраны) использует военные спутники.

Поэтому вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен — равна нулю.

«Сигнал (даже если его кто-то поймает) зашифрован с использованием секретных разработок», — добавил источник в Кремле.

Также сообщается, что для его расшифровки понадобится не один год.

Minval.az