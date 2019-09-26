Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА «Новости».

Министр пояснил, что у Кадырова обычная простуда.

«Действительно, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ», — сказал он.

Сулейманов добавил, что это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений, и сейчас Кадыров получает банальное противогриппозное лечение.

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