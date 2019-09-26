На возобновление авиасообщения между Россией и Грузией может потребоваться месяц, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Он добавил, что восстановление воздушного сообщения на двусторонней основе требует проведения ряда процедур.

«После того, как соответствующее поручение поступит в правительство, Минтранс и Росавиация проработают вопрос возобновления пассажирского сообщения, перевозок грузов и почты с перевозчиками двух стран. Затем авиакомпании в течение недели-двух должны будут перестроить расписание таким образом, чтобы обеспечить выполнение перевозки воздушными судами», — сказал источник.

По его словам, пока соответствующее распоряжение в правительство не поступало. «Однако, если оно поступит в ближайшие дни, то технически к ноябрю все процедурные моменты могут быть урегулированы и авиасообщение может быть возобновлено», — сказал источник.

Minval.az