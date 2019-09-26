Оппозиционный депутат парламента Грузии Эка Беселия нанесла физическое оскорбление коллеге из правящей «Грузинской мечты» Вано Зардиашвили на слушаниях по поводу кандидатур судейского корпуса, передает «Взгляд».

Кандидатуры рассматривает юридический комитет. Обсуждение проходит эмоционально, так как часть судей работала во время режима экс-президента Михаила Саакашвили и имеет из-за этого негативный бэкграунд в обществе.

Беселия, которая ранее была членом правящей партии, но потом покинула ее, подошла к Зардиашвили и ударила его по лицу.

В парламенте Грузии нередко происходят стычки, но это первый случай, когда подраться решила женщина-депутат. После этого депутаты начали оскорблять друг друга словесно. Заседание продолжается на повышенных тонах.

Minval.az