За семь месяцев текущего года коммерческая эксплуатация спутника “Azerspace-2″ принесла Азербайджану доход в $14,1 миллиона.

Сегодня минул год со дня запуска на орбиту третьего спутника Азербайджана — «Azerspace-2».

Запуск Azerspace-2 был осуществлен со стартового комплекса ELA-3 Гвианского космического центра 26 сентября 2018 года ракетоносителем Ariane 5 французской компании Arianespace, сообщает Trend.

Спутник предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг. В зону его обслуживания входят страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

В последующие месяцы спутник был выведен на постоянную орбитальную позицию, и успешно протестирован.

В январе текущего года управление спутником было полностью передано «Азеркосмос» и с февраля началась его коммерческая деятельность.

В настоящее время посредством спутника «Azerspace-2» в африканском регионе транслируется свыше 80 цифровых каналов.

В течение семи месяцев эксплуатации космического аппарата 80% транспондеров спутника были переданы в аренду на коммерческой основе.

Благодаря успешной коммерческой деятельности спутника «Azerspace-2» «Азеркосмос» еще больше укрепил позицию надежного партнера на рынке региональных спутниковых услуг.

Отметим, что первый и единственный на Южном Кавказе спутниковый оператор ОАО «Азеркосмос» предоставляет высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникационной сферы и в области топографической съемки. В планы стратегического развития компании входят расширение охвата и спектра услуг.

Поэтому «Азеркосмос» в 2018 году вывел на целевую орбиту второй телекоммуникационный спутник «Azerspace-2», расположенный на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы.

Главный центр управления спутником расположен на 37-м километре трассы Баку-Шамахы, а резервный — на территории Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в селе Нехеджир Джульфинского района НАР.

Напомним, что первый спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

Minval.az