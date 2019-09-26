27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-19, днем 24-27 градусов, в Баку – ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах возможны грозы, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны ливни, ночью и утром туман. Будет дуть западный ветер, местами он усилится. Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 26-31 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градусов тепла.

Minval.az