Ответ Москвы на невыдачу Соединенными Штатами виз части российской делегации на Генассамблее ООН готовится.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «Первому каналу».

«Он [ответ] будет <…> Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — сказал министр.

Ранее 10 членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогли вылететь в Нью-Йорк.

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