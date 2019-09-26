Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Зеленский уточнил, что это был очень краткий разговор, когда они стояли в очереди. «Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал: «Мы очень хотим чтобы закончилась война в Донбассе». Поздравил с обменом», — приводит слова Зеленского РБК.

По словам Зеленского, его ответ Лаврову был следующим: «Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадите нам наши территории, обменяем людей».

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