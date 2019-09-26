Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся по Красной площади в сопровождении чиновников из своей администрации. Соответствующую видеозапись глава государства опубликовал в Twitter.

«Красная площадь, температура +3, время 22:15, в Венесуэле сейчас 15:15. Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире», — сказал Мадуро на видео.

«Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен — мир без империй, мир братства», — добавил венесуэльский президент.

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.

На кадрах видно, что во время прогулки по Красной площади Мадуро сопровождают его супруга Силия Флорес, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

Minval.az