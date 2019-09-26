Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся по Красной площади в сопровождении чиновников из своей администрации. Соответствующую видеозапись глава государства опубликовал в Twitter.

«Красная площадь, температура +3, время 22:15, в Венесуэле сейчас 15:15. Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире», — сказал Мадуро на видео.

«Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен — мир без империй, мир братства», — добавил венесуэльский президент.

На кадрах видно, что во время прогулки по Красной площади Мадуро сопровождают его супруга Силия Флорес, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

Minval.az