Парламент Туркмении присвоил президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову звание почетного старейшины народа. Об этом сообщило агентство «Туркменистан сегодня».

«Звание «Почетный старейшина народа» присвоено главе Туркменистана за огромный личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета страны, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, масштабную плодотворную работу по формированию незыблемых опор государственности путем обоснования ярких и продуманных принципов нового времени», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, одной из причин присвоения звания стали «многочисленные просьбы и предложения, поступающие от общественных организаций и граждан, работающих в различных отраслях производства», а также в связи с празднованием 28-й годовщины независимости 27 октября.

На прошедшем в среду заседании Народного совета Бердымухамедову, облачившемуся в национальный костюм, были вручены нагрудный знак, грамота и букет цветов.

Minval.az