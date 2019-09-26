Сегодня в Абшеронском районном суде будет рассмотрено дело против бывшего заместителя председателя Народного фронта Фуада Гахраманлы на основании ходатайства о разводе его супруги Зумруд Ягмур.

На процессе под председательством судьи Эльмана Мамедова будет рассмотрен иск о расторжении брака, сообщает Report.

Напомним, что 19 сентября дочь Ф.Гахраманлы Сельджан Ягмур в соцсетях объявила, что отказывается от своего отца. В качестве причины девушка указала систематические случаи насилия и давления со стороны Ф.Гахраманлы, которым подвергались ее сестра и мать Зумруд Ягумур. Выяснилось, что из-за этого давления Зумруд Ягмур подала в суд заявление о разводе.

20 сентября Ф.Гахраманлы ушел в отставку с должности заместителя председателя партии Народного фронта.

Minval.az