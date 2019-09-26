В Прикамье осудили гражданина Азербайджана за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. Иностранный гражданин проживал в поселке Щучье-Озеро Октябрьского района.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчина занимался незаконной вырубкой леса на территории «Октябрьского лесничества» с лета 2017 по зиму 2018 года. С помощью двух нанятых бригад, злоумышленнику удалось вырубить более 1,2 тыс. кубометров ценных пород леса: елей и сосен.Разрешительные документы на лесозаготовку деловой древесины отсутствовали.

В результате, был причинен ущерб лесному фонду на сумму 26 млн. рублей.

Суд приговорил злоумышленника к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, и взыскал в пользу государства сумму ущерба. На лесозаготовительную технику осужденного наложен арест.

Minval.az