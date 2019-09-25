В сети появился снимок члена ОПГ «Тверские волки» Дмитрия Веселова по кличке Весел — по версии следствия, именно он убил шансонье Михаила Круга летом 2002 года. Фотографию в среду, 25 сентября, публикует российский интернет-портал Tverigrad.ru.

По данным издания, до того, как начать свой криминальный путь, Веселов вел обычную жизнь. Он окончил среднюю школу, поступил в военно-воздушное училище в Кургане, перевелся в Челябинское военно-воздушное училище штурманом, служил прапорщиком на аэродроме Мигалово в Твери, а затем уволился по сокращению.

В возрасте 28-29 лет Веселов примкнул к ОПГ «Тверские волки» — руководство группировки, очевидно, оценило его хорошее владение приемами рукопашного боя и классической борьбы. Он контролировал работу проституток на участке трассы Москва — Санкт-Петербург, проходящем в Тверской области. Веселов также дружил с другим членом ОПГ, Александром Агеевым (Стрелок).

Minval.az