Председатель азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев обратился к армянской общине Нагорного Карабаха.

T. Гянджалиев призвал армянскую общину избавиться от плена сепаратистского режима в Карабахе, передает агентство АПА.

«Я призываю их поддержать нас в вопросе урегулирования конфликта, мирного решения, избавиться от плена сепаратистского режима в Карабахе. Если они избавятся от этого плена, то это положительно повлияет на переговоры и поможет двум общинам жить в будущем в рамках территориальной целостности, суверенитета Азербайджана», — отметил председатель общины.

Minval.az