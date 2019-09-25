Как сообщалось ранее, сегодня состоялось открытие Центра транспортного обмена «Кёроглу» Бакинского транспортного агентства, в котором приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Как отметил Ильхам Алиев, в Центре были созданы хорошие условия:

«Большую территорию мы превратили в общественное место. На этом месте хотели построить здания, но я не позволил. Я сказал, что эта зона должна стать общественной для удобства граждан. Теперь это большая территория. В центре города создан новый красивый Центр для отдыха и транспорта».



Minval.az