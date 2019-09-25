Министерство экологии и природных ресурсов разработало новый сайт для более оперативного информирования о погоде.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, информация о погоде, можно сказать, интересует всех: «Мы вносим определенные поправки в наши планы, в зависимости от прогноза погоды. Одним из средств оперативного доведения информации о погоде населению являются сайты и социальные сети. На многочисленных сайтах можно встретить прогнозы, данные различными иностранными источниками. В таком разнообразии информации населению порой трудно сориентироваться, какой из предоставленных прогнозов можно считать более точным, какой менее достоверным и какой из них является официальной информацией.

В различных источниках порой для одной и той же местности и для одного и того же дня можно встретить различные прогнозы, что вызывает недоумение.

Созданный министерством экологии и природных ресурсов сайт meteo.az позволит населению республики и лицам, планирующим поездку в нашу страну, получить более достоверную информацию об ожидаемых погодных условиях, которая составляется с учетом местных особенностей.

На нашем сайте можно будет получить информацию о фактической погоде, недельный прогноз погоды по Баку, ознакомиться с метеосводкой по отдельным регионам.

Сведения об ожидаемых неблагоприятных и опасных явлениях погоды наряду с текстовой формой будут представлены и цветовой шкалой, как это широко принято во многих странах. На основе многолетних метеоданных, охватывающих более чем 100-летний период наблюдений, будет представлена информация и об рекордных значениях (абсолютный максимум и максимум температуры для конкретного дня).

Учитывая широкий круг интересов пользователей сайта здесь можно будет найти агрометеорологические обзоры для фермеров, медико-метеорологические прогнозы и предупреждения для метеочувствительных людей, метеосводку по автодорогам страны, в тёплый период года метеоинформацию по пляжам, в холодный период об условиях погоды на зимних курортах.

Особенностью нашего сайта является то, что для людей с проблемами со зрением предоставляются голосовые прогнозы.

Пожелания наших пользователей о предоставляемой метеоинформации будут приниматься во внимание».

Minval.az