26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В течение дня будет дуть умеренный северо-западный ветер, который будет временами усиливаться вечером.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-19, днем 24-28 градусов, в Баку — ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-55%.

В районах в основном без осадков, но в некоторых восточных районах возможны грозы, ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха составит ночью 12-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az