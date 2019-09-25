Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в среду присвоил звание Героя Туркменистана российскому космонавту, уроженцу города Туркменабад (бывший Чарджоу) Олегу Кононенко, передает государственное информагентство ТДХ.

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета).

«Бердымухамедов с большим уважением отозвался о высочайшем профессионализме нашего земляка, который совершил четыре экспедиции МКС, пять раз выходил в открытый космос», — отмечает информагентство.

Minval.az