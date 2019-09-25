Премьер-министр Никол Пашинян считает встречу с общиной в Лос-Анджелесе провалившейся, поскольку изначально планировалось, что в ней примет участие 30-35 тысяч человек. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

«Однако во встрече приняли участие всего 10 000 человек. Более позорная ситуация сложилась в вопросе участия в конгрессменов: были приглашены 53 конгрессмена и сенатора, однако в мероприятии принял участие только один конгрессмен – Адам Шифф, который считается одним из самых заклятых врагов Трампа.

В общине муссируются слухи, что из-за недовольства результатами визита в ближайшее время с должностью могут распрощаться посол Армении в США и генеральный консул в Лос-Анджелесе», — пишет газета.

Minval.az